Für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz. 41 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Brülls (77. Hayatou), Titonis, Müller, Wehse (57. Dannemann), Everding, Kuske, Anders, Zahn (83. Makosch), Kochmann

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Berner (63. Mähnert), Horn, Bukenya, Von Cieminski, Bartschek (63. Schmidt), Herrmann (63. Lorenz), Seidewitz (81. Boettcher), Angermann, Görlitz, Gerlach

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41