Eine Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Chris Enrico Besser für Reußen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Die Landsberger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Hans Siebenhühner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – 43. Minute

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid, Schulze, Schlegel, Fiebiger, Siebald, Kalalib Alshabi, Petraj, Horlbog, Siebenhühner, Stoye (76. Kolle)

SG Reußen: Harre – Flaschina, Förderreuther (50. Schinköthe), Besser, Broda, Schulz, Drewlo, Schicha, Hurt, Herrmann, Benze

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115