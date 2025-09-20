Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben hinnehmen.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Nach nur 22 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Schon wenige Minuten später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen.

Schon drei Minuten darauf konnte Twardy (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eisleber Elf erzielen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Madalschek, Stryjakowski, Darmochwal, Hampel (80. Reuschel), Voß (77. Schlesier), Köhler (86. Stephan), Diallo (80. Arndt), Knaut, Wichmann

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Eckstein, Dimespyra, Bobeliuk (66. Seidemann), Teske (77. Olkhovskyi), Müller, Shtyrbu (61. Weise), Zeugner (69. Roos), Beese (57. Damm), Aßmann

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37