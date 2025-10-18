Mit einer Niederlage für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Pascal Barghan (FC Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen liegt 0:2 zurück – 22. Minute

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Drewlo (56. John), Besser, Benze, Krüger, Schicha, Herrmann, Broda, Gewinner, Flaschina, Czaplicki

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Müller (90. Amadou Narey), Tinto, Zuleger, Barghan (60. Stolle), Al-Hamdi (73. Shuba), Moh, Teklay (70. Halibei), Abdulrahman, Hardt

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20