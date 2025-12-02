Für den FC Eintracht Köthen endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Höhnstedt mit 1:2 (1:1).

Köthen/MTU. Die Partie zwischen dem FC Eintracht Köthen und dem SV Höhnstedt hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Höhnstedt auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:1) für sich.

In Minute 22 schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 8 (28.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Becker, Diawara, Friese (73. Ishchenko), Finze, Dzwonik, Passou Bitalounani (58. Arolu), Kallenbach, Winter, Räber Cruz (73. Abou), Paquo

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Ruckhardt, Göring, Matz, Rickert, Aschenbach, Raase (84. Balashov), Matz, Dressel

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31