Köthen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Köther Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Höhnstedt verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Kevin Friese traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Köther konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Spieler Nummer 8 der Torschütze (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

28. Minute FC Eintracht Köthen gleichauf mit SV Höhnstedt – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Höhnstedt sicherte (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Räber Cruz (73. Abou), Friese (73. Ishchenko), Finze, Passou Bitalounani (58. Arolu), Winter, Becker, Diawara, Dzwonik, Kallenbach, Paquo

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Matz, Göring, Raase (84. Balashov), Aschenbach, Folter, Matz, Ruckhardt, Dressel

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31