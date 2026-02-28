Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem Zörbiger FC am Samstag nicht, als er sich vor 114 Fans mit 2:5 (2:3) gegen den FC Eintracht Köthen verabschieden musste.

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:5 (2:3).

Michl Winter (FC Eintracht Köthen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jair Waylen Perry (24.) erzielt wurde.

24. Minute: Zörbiger FC mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu festigen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Behr, Brenner, Schindler, Schmidt, Hempel, Kleewein (67. Schönburg), Nentwig (46. Lindemann), Gansen, Oertel

FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh (77. Abou), Bartosiak, Amadou Narey, Winter (74. Diawara), Arolu, Becker, Kallenbach, Pinto Correia (53. Ishchenko), Dzwonik, Perry (45. Mendel)

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114