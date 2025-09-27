Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Halle/MTU. Vor 42 Zuschauern hat sich das Team von Matthias Wirth mit 1:4 (0:1) gegen Lüttchendorf geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der SV Eintra. Lüttchendorf steckte jetzt einmal Gelb ein (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

Minute 57: Turbine Halle II mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle II. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Kolle (Lüttchendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Nultsch (77. Brülls), Titonis, Hayatou, Braunschweig, Everding, Zahn, Heldt (46. Günther), Kasparek (5. Anders), Kuske, Krziwanie (81. Makosch)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle, Schlegel, Siebald, Schulze, Petraj, Siebenhühner, Gründler (62. Bölke), Kalalib Alshabi, Horlbog, Obeid (46. Gerlach)

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42