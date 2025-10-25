Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber der SG Reußen machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Nils Grünhage das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Mansfelder konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze (43.).

SV Romonta 90 Stedten und SG Reußen – 1:1 in Minute 43

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Alexander Benze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker, Prenz, Grünhage, Kaschperk (65. Jüttner), Höher, J. Berger, Bielig, Schrötter, Schreiber (62. Thomas), Nachtwein

SG Reußen: Harre – Herrmann, Förderreuther (60. Czaplicki), Broda, Schicha, Benze, Besser, Drewlo, Gewinner, Flaschina, Schulz (70. John)

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44