Bernburg/MTU. Das Match zwischen Bernburg und Sennewitz ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Niklas Kasten traf für den 1. SV Sennewitz in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Sennewitz noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kasten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Mohammad Wais Salehzada wurde für Sebastian Fischer eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Christian Friedrich für Maurice Mähnert den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Schon fünf Spielminuten später konnte Maurice Mähnert (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 0:3 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. SV Sennewitz

SV Einheit Bernburg: Kreß – Krüger, Schule, Fischer (68. Salehzada), Apel (77. Walcer), Neumann, Kuhn, Wendel, Walter (46. Holze), Schaaf (77. Ihloff), Krug

1. SV Sennewitz: Zimmermann – Mitzner, Friedrich (68. Mähnert), Von Cieminski (78. Ntombela), Boettcher, Dittrich (60. Seidewitz), Klinge, Angermann, Schmidt, Dieske, Kasten

Tore: 0:1 Niklas Kasten (17.), 0:2 Niklas Kasten (66.), 0:3 Maurice Mähnert (71.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 72