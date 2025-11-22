Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 1:4 (0:3).

Halle/MTU. Vor Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 1:4 (0:3) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.

In Minute 12 schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Petersberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sebastian Thiele im gegnerischen Tor. Dittrich traf in Minute 34 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:0 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Moritz Kleinert, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (77.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – 1. SV Sennewitz

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, A. Kleinert (30. Hashimi), Balbach, M. Kleinert, Troitzsch, Richter (57. Öder), Hermann, Grimm (82. Kalide), Kretzschmar, Burghardt

1. SV Sennewitz: Görke – Kasten (72. Gerlach), Dittrich (65. Bartschek), Von Cieminski, Berner, Seidewitz, Angermann (72. Dieske), Schmidt (65. Herrmann), Horn, Bukenya, Lorenz (72. Görlitz)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (12.), 0:2 Jonas Dittrich (22.), 0:3 Jonas Dittrich (34.), 0:4 Lucas Seidewitz (61.), 1:4 Moritz Kleinert (77.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller