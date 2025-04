Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber der ESG Halle machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Norman Ebert (Sandersdorf) zwei Gelbe Karte an die Gäste (41., 45.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Christoph Wehlmann für Halle traf und in Minute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Kühne den Ball ins Netz (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – 76. Minute

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Wehlmann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die ESG Halle noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – ESG Halle

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Burmeister (46. A. Kleinert), Herbrich (85. Aschenbach), Ojo, Redmann, Rothe, Balbach, Dinter, M. Kleinert (82. Troitzsch), Schuh (77. Hüttig)

ESG Halle: Dimke – Wehlmann, John, Keller, Ros, Kühne, Pietsch, Soyk (84. Breitbach), (80. Michel), Schulze, Seidi

Tore: 0:1 Christoph Wehlmann (62.), 0:2 Fabian Kühne (76.), 0:3 Christoph Wehlmann (90.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20