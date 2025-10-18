Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde 0:2 (0:2) besiegt.

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Andreas Mühlenberg (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II hinkt 0:2 hinterher – 41. Minute

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Rico Hoffmann den Ball über die Torlinie bugsierte (41.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hettstedter aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hüttig (67. Werdan), Grimm (81. Ranft), M. Kleinert, Dragon (81. Götz), Lindenhahn (69. Wittmann), Troitzsch (77. A. Kleinert), Balbach, Hermann, Öder

FC Hettstedt: Poschke – Krey, Mühlenberg, Doberenz (88. Hohmuth), Hoffmann, Kosko, Krey, Stein, Döring, Lettau (82. Prokhorenko), Bendzko (85. Lettau)

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55