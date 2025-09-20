Der FC Halle-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:3 (0:1).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steve Hardt. Der Trainer von Halle-Neustadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Tom Wienholz (FC Hettstedt e.V.) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Rico Hoffmann der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – 78. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Hettstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Yurii Kosko (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Abdulrahman, Barghan (46. Moh), Manga, Keunang, Müller, Hardt (46. Halibei), Zuleger, Teklay

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Krey (28. Mühlenberg), Uhlig (73. Hoffmann), Prokhorenko (85. Hohmuth), Lettau, Döring, Stein, Wienholz, Krey, Kemnitz (70. Svitiukha)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30