Köthen/MTU. Das Spiel zwischen Köthen und Zörbig ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tom Gansen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. Das zweite Tor konnten die Zörbiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Kleewein den Ball ins Netz.

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück – Minute 52

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Köthen erzielen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Mauer (61. Sawaneh), Müller, Diawara, Abou (72. Fritsch), Kallenbach, Ishchenko (37. Marschall), Winter (90. Mohamad), Finze, Becker (61. Passou Bitalounani), Paquo

Zörbiger FC: Koller – Kleewein, Schindler, Oertel, Schmidt, Hempel (74. Deidok), Seliger, Matthias, Brenner, Gansen (60. Schönburg), Janders

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80