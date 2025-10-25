Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

Köthen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Mathias Blum mit 0:2 (0:1) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück – 79. Minute

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es John Viany Bukenya, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (79.). Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara, Finze, Kallenbach, Winter (67. Marschall), Dzwonik, Abou (65. Fritsch), Räber Cruz, Sawaneh (72. Becker), Paquo, Passou Bitalounani

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Schmidt (88. Horn), Angermann (76. Bartschek), Lorenz (74. Seidewitz), Berner (46. Herrmann), Görlitz, Gerlach, Bukenya, Boettcher (54. Salomon), Kasten, Von Cieminski

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40