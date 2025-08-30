Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Wiebke Stauch hat am Samstag vor 141 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Richart Alfred Herrmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Dressel, Kossien (64. Mergner), Matz, Rickert, Schauer, Aschenbach, Göring, Raase, Müller (45. Balashov)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Kasten, Seidewitz (28. Dittrich), Aleithe, Gerlach, Klinge, Bukenya, Berner (60. Herrmann), Dieske, Boettcher

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141