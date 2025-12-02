Eine herbe Schlappe erlitt der FC Halle-Neustadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Zörbiger FC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 25 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler (Zörbiger FC) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (54. Barghan), Zavoloka, Moh, Burzlaff, Tilahun (66. Meisterknecht), Keunang (46. Regener), Ali Yusuf (70. Steinbach), Halibei (54. Manga), Zuleger, Hardt

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Seliger, Schmidt, Teichert, Deidok (46. Kleewein), Oertel, Moreno Silva (59. Lindemann), Brenner, Hempel, Gansen

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25