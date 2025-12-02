Klar unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt im Spiel gegen den Zörbiger FC am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 wurden die Fans des FC Halle-Neustadt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Matthias Guderitz ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Noah Moreno Silva (20.) erzielt wurde.

Minute 20: FC Halle-Neustadt 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (54. Barghan), Zuleger, Halibei (54. Manga), Ali Yusuf (70. Steinbach), Tilahun (66. Meisterknecht), Zavoloka, Keunang (46. Regener), Burzlaff, Hardt, Moh

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Moreno Silva (59. Lindemann), Teichert, Schindler, Deidok (46. Kleewein), Seliger, Oertel, Brenner, Gansen, Hempel

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25