Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt im eigenen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Mansfelder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Vincent Matz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Mergner, Schulz, Aschenbach (89. Hage), Göring, Ruckhardt (63. Raase), Matz, Schauer, Dressel (80. Häsler), Balashov

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach (80. Jankowski), Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Fiebiger, Schlegel, Schulze, Stoye, Horlbog (72. Hajdarpasic), Gründler, Petraj (77. Obeid)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143