Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Kallenbach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (74.). Damit war der Sieg der Köther gesichert. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, Balbach, M. Kleinert, Troitzsch, Dragon (60. Ranft), Richter (46. Dinter), Wittmann, A. Kleinert, Lindenhahn

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Paquo, Räber Cruz, Kallenbach, Diawara (36. Passou Bitalounani), Finze, Ishchenko (87. Abou), Marschall (65. Fritsch), Winter (76. Dannenberg)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30