Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm (75. Werdan), Troitzsch, Wittmann (56. Richter), Balbach, Lindenhahn, Kleinert, Klaus, M. Klein

SG Reußen: Harre – Besser (86. Flegel), Flaschina, Schicha, Benze, Broda, Herrmann, Gewinner, Grobstich (80. Krieger), Czaplicki (68. John), Schulz

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27