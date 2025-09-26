Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen den FC Eintracht Köthen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Anpfiff schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

17. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (74.). Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert, Wittmann, Lindenhahn, M. Kleinert, Öder, Balbach, Troitzsch, Dragon (60. Ranft), Richter (46. Dinter)

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik (90. Al-Ghashm), Räber Cruz, Ishchenko (87. Abou), Finze, Marschall (65. Fritsch), Diawara (36. Passou Bitalounani), Becker, Winter (76. Dannenberg), Paquo, Kallenbach

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30