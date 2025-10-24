Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Vor 210 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3) gegen Eisleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

38. Minute: FC Hettstedt liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

30 Minuten nach der Pause konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der FC Hettstedt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Kosko, Uhlig (83. T. Lettau), Hoffmann, Kemnitz (61. Bendzko), Svitiukha, Prokhorenko (46. Mussin), J. P. Lettau, T. L. Krey, Wienholz

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu (55. Seidemann), Aßmann, Twardy, Blankenburg (67. Zeugner), Beese (55. Behncke), Eckstein, Teske, Dimespyra, Müller (67. Roos), Bobeliuk (76. Rische)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210