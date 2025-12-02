Eine herbe Schlappe erlitt der FC Halle-Neustadt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Zörbiger FC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 25 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 wurden die Fans des FC Halle-Neustadt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Matthias Guderitz durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Oliver Kleewein den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (80.). Damit war der Triumph der Zörbiger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun (66. Meisterknecht), Ali Yusuf (70. Steinbach), Zavoloka, Zuleger, Burzlaff, Hardt, Halibei (54. Manga), Moh, Keunang (46. Regener), Teklay (54. Barghan)

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva (59. Lindemann), Schindler, Oertel, Teichert, Hempel, Brenner, Deidok (46. Kleewein), Seliger, Schmidt, Gansen

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25