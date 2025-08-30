Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Dressel, Aschenbach, Göring, Raase, Rickert, Kossien (64. Mergner), Müller (45. Balashov), Matz, Schauer, Folter

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (28. Dittrich), Bukenya, Aleithe, Boettcher, Klinge, Gerlach, Kasten, Von Cieminski, Dieske, Berner (60. Herrmann)

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141