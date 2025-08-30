Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Die 141 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) hinnehmen musste.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Dittrich erzielt.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Richart Alfred Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Petersberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Göring, Schauer, Folter, Rickert, Kossien (64. Mergner), Raase, Müller (45. Balashov), Aschenbach, Matz, Dressel

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe, Boettcher, Von Cieminski, Berner (60. Herrmann), Seidewitz (28. Dittrich), Dieske, Kasten, Bukenya, Klinge, Gerlach

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141