Eine herbe Schlappe erlitt der FC Halle-Neustadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Zörbiger FC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 25 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

In Minute 11 schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zörbiger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Oliver Kleewein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (80.). Damit war der Sieg der Zörbiger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun (66. Meisterknecht), Hardt, Teklay (54. Barghan), Halibei (54. Manga), Zavoloka, Zuleger, Ali Yusuf (70. Steinbach), Burzlaff, Keunang (46. Regener), Moh

Zörbiger FC: Koller – Deidok (46. Kleewein), Hempel, Brenner, Gansen, Schmidt, Schindler, Oertel, Moreno Silva (59. Lindemann), Teichert, Seliger

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25