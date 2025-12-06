Eine bittere Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Reußen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 27 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Zuschauer auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz.

38. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Benze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (81.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Balbach, Klaus, Wittmann (56. Richter), Kleinert, Lindenhahn, Grimm (75. Werdan), M. Klein

SG Reußen: Harre – Herrmann, Czaplicki (68. John), Grobstich (80. Krieger), Gewinner, Besser (86. Flegel), Benze, Flaschina, Schicha, Schulz, Broda

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27