Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 38

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur vier Minuten später konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann (56. Richter), Troitzsch, Balbach, Grimm (75. Werdan), Kleinert, Lindenhahn, Klaus, M. Klein

SG Reußen: Harre – Grobstich (80. Krieger), Benze, Besser (86. Flegel), Herrmann, Broda, Czaplicki (68. John), Flaschina, Gewinner, Schicha, Schulz

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27