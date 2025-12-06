Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Reußen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 27 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann (56. Richter), Grimm (75. Werdan), Kleinert, Balbach, Lindenhahn, Troitzsch, Klaus, M. Klein

SG Reußen: Harre – Flaschina, Schulz, Benze, Grobstich (80. Krieger), Herrmann, Besser (86. Flegel), Broda, Czaplicki (68. John), Schicha, Gewinner

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27