Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen den FC Eintracht Köthen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Dölau II gerät 0:2 ins Hintertreffen – 17. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 verließen die Köther den Platz als Sieger. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Richter (46. Dinter), Dragon (60. Ranft), Öder, M. Kleinert, Lindenhahn, A. Kleinert, Balbach, Wittmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko (87. Abou), Räber Cruz, Finze, Diawara (36. Passou Bitalounani), Kallenbach, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Winter (76. Dannenberg), Becker, Paquo, Marschall (65. Fritsch)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30