Signifikant unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt in der Partie gegen den Zörbiger FC letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Tore kassiert. Die Partie endete 1:6 (1:2).

Nach elf Minuten schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Noah Moreno Silva (20.) erzielt wurde.

FC Halle-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Oliver Kleewein den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Zörbiger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Zavoloka, Ali Yusuf (70. Steinbach), Zuleger, Teklay (54. Barghan), Moh, Burzlaff, Keunang (46. Regener), Halibei (54. Manga), Tilahun (66. Meisterknecht)

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Hempel, Deidok (46. Kleewein), Schmidt, Gansen, Brenner, Oertel, Seliger, Teichert, Moreno Silva (59. Lindemann)

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25