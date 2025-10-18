Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Eintra. Lüttchendorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 143 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – 11. Minute

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Höhnstedt erlangte (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schauer, Dressel (80. Häsler), Balashov, Schulz, Mergner, Matz, Aschenbach (89. Hage), Ruckhardt (63. Raase), Göring, Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog (72. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi, Stoye, Schlegel, Schulze, Gründler, Siebenhühner, Fiebiger, Gerlach (80. Jankowski), Petraj (77. Obeid)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143