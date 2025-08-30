Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den 1. SV Sennewitz vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Wiebke Stauch hat am Samstag vor 141 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze sechs Tore kassiert. Die Partie endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Müller (45. Balashov), Aschenbach, Göring, Dressel, Folter, Kossien (64. Mergner), Matz, Rickert, Raase

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (28. Dittrich), Aleithe, Dieske, Gerlach, Bukenya, Von Cieminski, Berner (60. Herrmann), Boettcher, Klinge, Kasten

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141