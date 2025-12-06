Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Minute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

SV Blau-Weiß Dölau II hinkt 0:2 hinterher – Minute 38

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur vier Spielminuten später konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Klein, Balbach, Lindenhahn, Wittmann (56. Richter), Grimm (75. Werdan), Troitzsch, Kleinert, Klaus

SG Reußen: Harre – Schicha, Flaschina, Schulz, Benze, Grobstich (80. Krieger), Herrmann, Gewinner, Besser (86. Flegel), Broda, Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27