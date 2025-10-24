Klar unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt im Spiel gegen den MSV Eisleben letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Match zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 11 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

Minute 38: FC Hettstedt liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Oliver Bendzko kam rein für Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (75.). Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann, Kemnitz (61. Bendzko), Uhlig (83. T. Lettau), Prokhorenko (46. Mussin), J. P. Lettau, M. Krey, Wienholz, Kosko, T. L. Krey, Svitiukha

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Aßmann, Shtyrbu (55. Seidemann), Blankenburg (67. Zeugner), Dimespyra, Müller (67. Roos), Twardy, Bobeliuk (76. Rische), Eckstein, Teske

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210