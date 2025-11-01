Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Romonta 90 Stedten mit 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann (Turbine Halle II) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (27.).

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Dann gelang es den Hallensern, dem Turbine Halle II etwas entgegenzusetzen. Moritz Teichler versenkte den Ball in der 87. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Jan-Marek Leinhoß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Wehse (64. Müller), Kuske, Leinhoß, Günther (64. Anders), Everding, Büchner (64. Teichler), Krziwanie (73. Zahn), Titonis (73. Brülls), Nultsch, Kochmann

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Grünhage, Böttger, Lindau, Nachtwein, Siedler, Berger (66. Berger), Schreiber, Höher, Schrötter (46. Thomas)

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32