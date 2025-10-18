Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde mit 2:4 (1:3) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:3).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (26.).

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle II und SSV 90 Landsberg – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Es blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Müller (75. Thermann), Leinhoß, Lantzsch, Makosch, Brülls (46. Kallen), Everding, Teichler, Titonis (77. Fallouti), Kochmann, Kuske

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knorr, Schlesier (78. George), Voß, Scheller (63. Thiel), Rappe (87. Balthasar), Wichmann, Weber, Köhler, Stephan, Reuschel (78. Schubert)

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60