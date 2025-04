Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag nicht, als er sich vor 20 Zuschauern mit 0:3 (0:0) gegen die ESG Halle verabschieden musste.

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Dölau und Halle ist mit einer deutlichen 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Norman Ebert (Sandersdorf) zwei Gelbe Karte an die Gäste (41., 45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Christoph Wehlmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Fabian Kühne (76.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau II gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 76

In der allerletzten Minute konnte Wehlmann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die ESG Halle noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – ESG Halle

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Redmann, Ojo, Dinter, M. Kleinert (82. Troitzsch), Balbach, Herbrich (85. Aschenbach), Rothe, Burmeister (46. A. Kleinert), Schuh (77. Hüttig)

ESG Halle: Dimke – (80. Michel), Wehlmann, Pietsch, Keller, Soyk (84. Breitbach), Schulze, John, Kühne, Seidi, Ros

Tore: 0:1 Christoph Wehlmann (62.), 0:2 Fabian Kühne (76.), 0:3 Christoph Wehlmann (90.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20