Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:2 (0:2).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste sein Team bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mühlenberg für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 41: SV Blau-Weiß Dölau II mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor dem Pfiff konnte Rico Hoffmann (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (41.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Balbach, Öder, Hüttig (67. Werdan), Lindenhahn (69. Wittmann), Hermann, Grimm (81. Ranft), M. Kleinert, Dragon (81. Götz), Troitzsch (77. A. Kleinert)

FC Hettstedt: Poschke – Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Lettau (82. Prokhorenko), Hoffmann, Bendzko (85. Lettau), Mühlenberg, Döring, Stein, Krey, Kosko

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55