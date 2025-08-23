Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem Zörbiger FC machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Köthen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Giersberg. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Zörbig beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tom Gansen für Zörbig traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Oliver Kleewein erzielt.

FC Eintracht Köthen sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

29 Minuten nach der Pause konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Köthen erzielen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Köther sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (72. Fritsch), Winter (90. Mohamad), Kallenbach, Mauer (61. Sawaneh), Paquo, Müller, Ishchenko (37. Marschall), Diawara, Finze, Becker (61. Passou Bitalounani)

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Oertel, Hempel (74. Deidok), Janders, Gansen (60. Schönburg), Schmidt, Brenner, Seliger, Kleewein, Schindler

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80