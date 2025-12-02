Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Halle-Neustadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Zörbiger FC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 25 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 wurden die Fans des FC Halle-Neustadt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Matthias Guderitz ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Oliver Kleewein den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (80.). Damit war der Erfolg der Zörbiger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (54. Manga), Zuleger, Burzlaff, Keunang (46. Regener), Zavoloka, Tilahun (66. Meisterknecht), Hardt, Teklay (54. Barghan), Ali Yusuf (70. Steinbach), Moh

Zörbiger FC: Koller – Deidok (46. Kleewein), Moreno Silva (59. Lindemann), Oertel, Gansen, Schmidt, Schindler, Hempel, Teichert, Brenner, Seliger

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25