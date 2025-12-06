Eine bittere Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Reußen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 27 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 38

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu festigen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann (56. Richter), M. Klein, Kleinert, Klaus, Troitzsch, Grimm (75. Werdan), Balbach, Lindenhahn

SG Reußen: Harre – Flaschina, Czaplicki (68. John), Schicha, Grobstich (80. Krieger), Benze, Gewinner, Broda, Besser (86. Flegel), Herrmann, Schulz

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27