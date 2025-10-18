Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) einstecken musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Dressel (80. Häsler), Matz, Göring, Ruckhardt (63. Raase), Mergner, Aschenbach (89. Hage), Balashov, Schauer, Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Gerlach (80. Jankowski), Fiebiger, Schlegel, Gründler, Horlbog (72. Hajdarpasic), Petraj (77. Obeid), Stoye

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143