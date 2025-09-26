Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen den FC Eintracht Köthen am vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Kallenbach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (74.). Damit war der Erfolg der Köther entschieden. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Lindenhahn, A. Kleinert, Dragon (60. Ranft), M. Kleinert, Wittmann, Troitzsch, Balbach, Öder

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (76. Dannenberg), Diawara (36. Passou Bitalounani), Ishchenko (87. Abou), Becker, Marschall (65. Fritsch), Finze, Räber Cruz, Kallenbach, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Paquo

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30