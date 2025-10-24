Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der FC Hettstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

FC Hettstedt hinkt 0:2 hinterher – Minute 38

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Christian Seidemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Kosko, Wienholz, Hoffmann, T. L. Krey, J. P. Lettau, Prokhorenko (46. Mussin), Uhlig (83. T. Lettau), Kemnitz (61. Bendzko), Svitiukha

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Bobeliuk (76. Rische), Shtyrbu (55. Seidemann), Müller (67. Roos), Dimespyra, Blankenburg (67. Zeugner), Teske, Beese (55. Behncke), Aßmann, Twardy

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210