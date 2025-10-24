Klar unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt in der Auseinandersetzung gegen den MSV Eisleben vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Match zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

FC Hettstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 38

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Sieg der Eisleber gesichert. Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha, Kemnitz (61. Bendzko), Wienholz, Uhlig (83. T. Lettau), Hoffmann, Kosko, M. Krey, T. L. Krey, Prokhorenko (46. Mussin), J. P. Lettau

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann, Bobeliuk (76. Rische), Shtyrbu (55. Seidemann), Teske, Dimespyra, Eckstein, Twardy, Blankenburg (67. Zeugner), Müller (67. Roos), Beese (55. Behncke)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210