Dem FC Hettstedt glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Pause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Kemnitz (86. Walter), M. Krey, Stein, Döring, Lettau, Wienholz, Prokhorenko (83. Hohmuth), T. L. Krey (81. Vollmann), Svitiukha (18. Doberenz)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (59. Merker), Höher, Kaschperk, Lindau, Nachtwein, Bielig (59. Thomas), Grünhage, Böttger, Schrötter (59. Berger), Prenz

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42