Hettstedt/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Felix Prenz für Stedten traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Pause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha (18. Doberenz), Lettau, Kosko, Stein, M. Krey, Wienholz, Kemnitz (86. Walter), T. L. Krey (81. Vollmann), Prokhorenko (83. Hohmuth), Döring

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk, Siedler (59. Merker), Schrötter (59. Berger), Lindau, Böttger, Prenz, Nachtwein, Bielig (59. Thomas), Grünhage, Höher

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42